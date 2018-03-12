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В гостинице «Зея» тушили условный пожар

В гостинице «Зея» тушили условный пожар

12 марта огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части города Благовещенска провели пожарно-тактические занятия по тушению пожара на объекте с массовым пребыванием людей – гостинице «Зея». По замыслу учений, возгорание случилось в комнате у дежурного по третьему этажу.

Огонь стремительно распространялся, заполняя помещения едким дымом. Несколько человек оказались отрезаны от эвакуационного выхода.

Во время занятия личным составом дежурного караула были проверены как наружные, так и внутренние водоисточники, уточнен план тушения пожара и привлечения сил и средств, проверены пути подъезда автолестницы, а также действия персонала гостиницы в случае возникновения нештатной ситуации.

«Пожарно-тактические занятия проводятся на различных объектах области регулярно, – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов. – Изучение объекта, его конструктивных особенностей, источников водоснабжения и других вопросов, связанных с тушением пожара и организации эвакуации людей, – это обязательная часть профессиональной подготовки личного состава подразделений, позволяющая в случае возникновения реального пожара минимизировать его последствия».

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#МЧС #пожары #происшествия

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