Грузовик выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль

Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Грузовик и легковой автомобиль на большой скорости врезались друг в друга. Фотографии ДТП появились в соцсетях, авторы сообщают, что авария произошла на федеральной трассе в Приамурье в понедельник, 12 марта. Водитель иномарки находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло между поселками Новобурейский и Долдыкан. По словам очевидцев, грузовик подрезали на джипе, автофургон вынесло на встречную полосу, что и привело к лобовому столкновению.

В пресс-службе ГИБДД Амурской области сообщили, что на 17:50 информация об аварии грузовика с легковым авто не поступала.