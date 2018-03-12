Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:01 0

Грузовик выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль

Грузовик выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Грузовик и легковой автомобиль на большой скорости врезались друг в друга. Фотографии ДТП появились в соцсетях, авторы сообщают, что авария произошла на федеральной трассе в Приамурье в понедельник, 12 марта. Водитель иномарки находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло между поселками Новобурейский и Долдыкан. По словам очевидцев, грузовик подрезали на джипе, автофургон вынесло на встречную полосу, что и привело к лобовому столкновению.

В пресс-службе ГИБДД Амурской области сообщили, что на 17:50 информация об аварии грузовика с легковым авто не поступала.

Просмотров всего: 68

#ДТП #производство #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Цены на бензин в Амурской области за месяц не изменились
Общество 4

Автомобилисты Хабаровска построили огромный портрет Путина, выглядывающего из-за стены
Происшествия

В Свободненском районе иномарка на скорости врезалась в дерево
Общество 11

В Москву за 6 400 рублей: пять авиамаршрутов из Благовещенска субсидируются в 2018 году