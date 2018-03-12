Дизайн-проекты для городской среды Зеи опубликовали в интернете

Администрация города Зеи предлагает для ознакомления и обсуждения эскизы проектов благоустройства общественных территорий. Предложения отобрали по итогам общественных обсуждений.

В Амурской области продолжается работа по реализации проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Ознакомление и обсуждение проектов для города Зея проводится с 1 по 15 марта 2018 года. Общественную территорию выберут голосованием. В Зее горожанам предстоит сделать выбор между горпарком, парком 40-летия Победы, площадью имени Шохина и площадью Ленина. Оценить предложенные планы улучшений общественных пространств можно по ссылкам на официальном сайте администрации Зеи.

Итоговое голосование по проектам общественных территорий состоится в день выборов – 18 марта, на избирательных участках Зеи. Обобщением и оценкой итогов голосования займется общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды на территории Зеи.

Как рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, на реализацию мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Приамурье запланировано 188,70 миллиона рублей средств федерального и областного бюджетов.