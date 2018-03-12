В праздничные выходные житель Благовещенска убил сожительницу

9 марта в полицию Благовещенска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов, расположенных по улице Амурской, нашли тело 39-летней женщины. Она погибла от ножевых ранений. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний сожитель убитой. Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Предварительно установлено, что мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в ходе ссоры, возникшей на почве злоупотребления алкогольными напитками. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL