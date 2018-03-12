Художник Валерий Мельников порадовал амурчанок новой открыткой на льду

Фото: instagram.com

Житель села Марково Благовещенского района Валерий Мельников масштабно поздравил женщин с 8 Марта. Он стал автором очередной открытки на льду – на этот раз ее темой стал Международный женский день.

Новое произведение он создал, как и раньше, на льду речки Хомутина. Здесь оно сменило ранее созданное Валерием Мельниковым изображение, посвященное празднованию 2018 года, пишет пресс-служба администрации Благовещенского района. 8 марта на льду провели настоящий праздник. Его гости смогли поучаствовать в конкурсах, проводимых Валерием Константиновичем, порезвиться и поводить хороводы вокруг костра.

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#праздники

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Александр Авдеев