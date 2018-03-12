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сегодня, 17:11 0

37-летний амурчанин признался в убийстве матери и раскаялся

В Серышеве следователи завершили работу над уголовным делом 37-летнего мужчины, обвиняемого в избиении матери, которая позже скончалась. Сначала он говорил, что 63-летняя женщина упала в подполье. Позже признался: это он ее избил.

По версии следствия, 19 октября 2017 года пьяный мужчина избил свою мать. Через три дня женщина скончалась – как установили специалисты, это произошло в результате телесных повреждений.

Сначала обвиняемый утверждал, что его мама получила смертельные травмы после падения в подполье. «Однако следователю удалось собрать доказательства, опровергающие показания подследственного. В итоге мужчина сообщил правдивые сведения, подтвердил их при проверке на месте преступления, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сообщает амурское управление Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд.

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#закон #суды

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