Цены на бензин в Амурской области за месяц не изменились

Фото: vodi.su

В феврале в Амурской области не изменились цены на бензин и дизельное топливо. Амурстат опубликовал данные по средним потребительским ценам на горючее в четырех городах Приамурья.

Стоимость отслеживали в городах Благовещенск, Свободный, Зея и Тында. Анализ данных показал, что цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо в феврале оставались такими же, как в январе текущего года.

92-й бензин стоил: в Благовещенске – 39,96 рубля, в Свободном – 39,9 рубля, в Зее – 40,80 рубля, в Тынде – 41,10 рубля.

95-й бензин стоил: в Благовещенске – 42,22 рубля, в Свободном – 42,30 рубля, в Зее – 43,10 рубля, в Тынде – 43,60 рубля.

Данные по бензину марки АИ-98 Амурстат указывает только по Благовещенску и Свободному. В Благовещенске литр топлива продавался за 44,65 рубля, в Свободном – за 45 рублей ровно.

Дизельное топливо: в Благовещенске немного подешевело – с 44,19 рубля в январе до 44,10 рубля в феврале, в Свободном стоимость литра не изменилась – 43,90 рубля, в Зее – 44,80 рубля, в Тынде – 45 рублей ровно.

Разница в потребительских ценах в наблюдаемых городах Амурской области в феврале 2018 года составила: на бензин марки АИ-92 – 1,20 рубля (3,0 %), марки АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), марки АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).

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