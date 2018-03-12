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Более 3 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Приамурье в 2017 году

Более 3 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Приамурье в 2017 году
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и национальной политики Приамурья. Были подведены итоги работы за 2017 год, озвучены планы на 2018-й. Мероприятия, организованные в прошлом году, посетили свыше трех миллионов зрителей.

«Культура в регионе обладает достойным потенциалом: это театры, филармония, музеи, библиотеки, клубы, детские школы искусств. Мы стараемся улучшать их материальное положение. В сельских поселениях области появились новейшие библиобусы, первый на Дальнем Востоке Центр культурного развития в городе Белогорск отметил годовщину со дня открытия. Сегодня отрасль культуры становится все более привлекательной, все чаще в ведомственные учреждения трудоустраивается молодежь, и это радует», – сказал на коллегии губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона озвучил основные задачи. В первую очередь, Александр Козлов рекомендовал министерству и властям на местах налаживать работы со смежниками. Например, в части развития парков.

«Действующая программа по благоустройству находится в ведении ЖКХ, и ваша совместная основная задача – грамотно использовать выделяемые средства. Их следует в первую очередь направить на развитие инфраструктуры парков. Подведите воду, электричество, освещение, сделайте дорожки. Когда все это будет, придет и бизнес, потому что поставить палатку со сладкой ватой или установить аттракцион, имея инфраструктуру, – задача не сложная. Тогда придут и посетители. При грамотном подходе, парки быстро станут центром культурного отдыха в каждом населенном пункте», – цитирует Козлова пресс-служба правительства региона.

Также Александр Козлов поручил разработать программу культурного обмена между районами области, чтобы коллективы могли выступать не только в родных селах, но и в соседних районах и в Благовещенске. В столице Приамурья их выступления будут проходить, в том числе, и в рамках проекта «Культурный город на набережной».

Кроме того, губернатор рекомендовал музеям активнее развивать патриотическую направленность, используя, в первую очередь, знаковые события Амурской области, привлекая на экспозиции как амурскую молодежь, так и гостей региона.

«История Амурской области богата событиями, которыми мы можем по праву гордиться, надо о них говорить, надо их показывать», – подчеркнул Александр Козлов.

Патриотическую направленность надо развивать, в том числе, на театральных подмостках. По мнению главы области, Амурской областной театр драмы должен иметь возможность ежегодно ставить спектакли, основанные на истории Приамурья, такие как «Горький хлеб Албазина». В 2018 году этот спектакль покажут в Сковородине и Албазине.

Что касается итогов 2017 года, основным достижением в министерстве называют выполнение майских указов президента РФ в части повышения зарплаты работникам сферы. По итогам года она достигла показателя 90 % от среднеэкономической по области.

Всего за прошлый год учреждения, подведомственные министерству, провели 70 793 культурно-массовых мероприятия для более чем 3 миллионов зрителей.

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#губернатор #культура

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    48 минут назад

    Откуда 3 миллиона, если всего в области вместе с грудными младенцами около 800 тыс населения? Если только все по пять раз сходили и как это умудрились посчитать

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    батарейка

    Откуда 3 миллиона, если всего в области вместе с грудными младенцами около 800 тыс населения? Если только все по пять раз сходили и как это умудрились посчитать



    Новости иногда надо читать полностью, а не только заголовки. )





    ~~Всего за прошлый год учреждения, подведомственные министерству, провели 70 793 культурно-массовых мероприятия для более чем 3 миллионов зрителей.



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