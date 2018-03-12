Кровавая драма: сто лет назад тысячи благовещенцев убивали друг друга

В марте 2018 года Благовещенск отмечает печальный юбилей – столетие Гамовского мятежа. Сегодня ученые уже не так однозначно трактуют это событие. В любом случае, в течение нескольких дней благовещенцы убивали друг друга, количество смертей измеряется сотнями. 12 марта местная гражданская война вошла в завершающую стадию.

События начали разворачиваться в январе 1918 года. Благовещенский Совет заявил о переходе всей полноты власти в области к нему. Городская Дума и казаки это решение не признали и стали формировать отряды гражданской милиции. 6 марта противники Совета во главе с атаманом Гамовым захватили власть в городе, арестовали руководство советской власти. Большевики закрепились в районе села Астрахановка. В течение двух дней к ним подходили подкрепления из Хабаровска, Владивостока, Читы. К восставшим также подходили подкрепления из Забайкалья и Маньчжурии.

11 марта большевики предложили гамовцам выдать арестованных и распустить отряды милиции, но Гамов отказался. 12 марта красные моряки и рабочие пошли в наступление. С боями они заняли весь Благовещенск, остатки восставших бежали в Китай, захватив с собой более 40 миллионов рублей. 13 марта советская власть в Благовещенск была окончательно восстановлена.

«… Красные занимают дворы, растекаются по улицам, стреляют из-за заборов.

На вокзале – каша из тел. Бьют последних, ещё не ушедших защитников, добивают раненых. Пленных сгоняют в одну из комнат вокзала. Откуда-то появившиеся женщины – взлохмаченные, страшные, сумасшедшие мегеры – шагают через трупы, через лужи крови, бегут к раненым и пленным, пинают их, бьют, плюют в лицо, изрыгают отвратительные ругательства.

Остатки защитников, кто успел, кто мог выбраться, отходят на берег Амура. Отстреливаясь, прячась за глыбами льда, двигаются к Сахаляну. Туда же отходит и японская гражданская милиция, сформированная из японской колонии Благовещенска ротмистром Накаяма. Здесь, в Сахаляне, – последнее спасение от разъярённых, свирепых от крови и сопротивления красных…

Из дома в дом перебегают красные – опьянённые победой, безнаказанностью, стопками водки, кровью. Где-то в центре города застрелили, искололи штыками отца и сына Писаревских, зверски прикончили штыками визжавшего от боли и ужаса сына доктора Илюшу Хоммера, застрелили учителя Захарова... Убил жену, дочь и себя поэт Чудаков, оставив записку, что разочарован в русском народе.

На тротуарах, у заборов, на крыльцах домов – трупы, трупы, трупы. Шёл повальный грабёж...

Где-то шла частая перестрелка: это осаждали дом Иванова. Прекрасный охотник и стрелок, он мгновенно брал на мушку каждого красного, который пытался подойти к дому, и укладывал его навсегда. Сын Иванова помогал отцу, заряжая винтовки. Уложив полтора десятка красных, оба Ивановы бежали через чужие дворы на окраину города и оттуда перешли по льду в Сахалян. То же самое проделал известный всему городу Яниос», – так описывал страшные события того времени в книге «Враги» участник боев со стороны белых, эмигрант Яков Лович.

Согласно официальной исторической точке зрения, восстание под руководством Гамова рассматривалось как мятеж против законно установленной советской власти. И завершился он победой большевиков, которые ее отстояли. Но сегодня многие исследователи считают, что это событие нельзя трактовать однозначно. В этом убежден и доктор исторических наук, профессор БГПУ Андрей Кузин.

«Как раз у нас вышла книга «Благовещенск. Март 1918 года», подготовленная специалистами краеведческого музея. К сожалению, только сигнальный экземпляр. И в ней рассмотрен новый подход к оценке события, – рассказал Андрей Васильевич. – На самом деле, действия большевиков также не выглядят полностью легитимными. Решение Благовещенского Совета – городского органа власти – к тому времени поддержал только областной крестьянский съезд. А были еще казачьи, солдатские, рабочие Советы. И в существующих органах власти ведущую роль играли другие партии: эсеры, меньшевики. Так что зимой Мухин добился утверждения советской власти с помощью вооруженных отрядов, а не путем законной передачи власти. Сегодня его действия можно оценивать как экстремистские».

В этом свете восстание Гамова – это не столько мятеж, сколько восстание с целью восстановить статус-кво – региональные органы власти, которые были легитимными. Упразднить их мог только высший законодательный орган Амурской области.

«Уже позже, в конце марта, прочие профильные съезды признают власть Советов, и тогда появится возможность официально провозгласить Амурскую трудовую социалистическую республику. Не по инициативе отдельных личностей и групп, а по согласованию со съездами, представляющими все основные слои населения Приамурья», – подытожил Андрей Кузин.