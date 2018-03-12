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Юные благовещенцы соревновались в ментальной арифметике

Юные благовещенцы соревновались в ментальной арифметике

170 благовещенцев в возрасте от 4 до 14 лет в минувшие выходные соревновались в ментальной арифметике. Городской турнир организовал один из центров развития интеллекта. Дети показали, как можно складывать, вычитать и умножать, не используя калькулятор.

Ментальная арифметика – это древний способ обучения быстрому счету. Дети видят задание, например, на экране компьютера и решают примеры в уме, а также используют специальные счеты.

Турнир по ментальной арифметике длился три часа. Юные математики умножали двузначные числа, решали примеры, в которых приходилось складывать сразу несколько чисел. Организаторы определили по трое победителей в каждой из девяти номинаций и назвали абсолютного чемпиона турнира.

«Дети делятся на разные возрасты. Дошкольники, школьники в возрасте 7-8 лет и школьники в возрасте от 9 лет. В каждой номинации определят победителей и выберут абсолютного чемпиона», – рассказала старший преподаватель по ментальной арифметике Людмила Теплякова.

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#дети

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