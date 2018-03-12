Автомобилисты Хабаровска построили огромный портрет Путина, выглядывающего из-за стены

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Хабаровские автолюбители решили установить рекорд по построению самой сложной фигуры из машин. Из более чем 250 автомобилей они выстроили портрет Путина, правда, выполнить задуманное удалось только наполовину.

«К выборам, политике это никакого отношения не имеет. Нам нужна была сложная картинка. Самая сложная — это портрет человека. Выбирали, в итоге решили, что нужно выстроить портрет действующего президента. Он сейчас самый главный человек в стране, по крайней мере, эти последние недели. Кто будет потом, неизвестно», — рассказал организатор флешмоба.

Подготовка к построению заняла четыре часа. Все это время участники не знали, что в конце концов у них получится. Из-за масштабов «портрета» разглядеть его было невозможно ни с какой точки – «только с квадрокоптера или МКС», — шутили организаторы.

Самый массовый автофлешмоб в Хабаровске состоялся этим летом — из 721 машины сформировали гигантский герб России и буквы «РФ». Перед Днем Победы на парковке арены «Ерофей» засияли фарами цифра девять и звезда. Этой зимой к автотворчеству присоединились хабаровские полицейские: из 25 патрульных автомобилей они выстроили огромный ремень безопасности, пишет DVHAB.ru.