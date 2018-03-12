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сегодня, 16:15 4

Автомобилисты Хабаровска построили огромный портрет Путина, выглядывающего из-за стены

Автомобилисты Хабаровска построили огромный портрет Путина, выглядывающего из-за стены
Фото: www.dvnovosti.ru

Хабаровские автолюбители решили установить рекорд по построению самой сложной фигуры из машин. Из более чем 250 автомобилей они выстроили портрет Путина, правда, выполнить задуманное удалось только наполовину.

«К выборам, политике это никакого отношения не имеет. Нам нужна была сложная картинка. Самая сложная — это портрет человека. Выбирали, в итоге решили, что нужно выстроить портрет действующего президента. Он сейчас самый главный человек в стране, по крайней мере, эти последние недели. Кто будет потом, неизвестно», — рассказал организатор флешмоба.

Подготовка к построению заняла четыре часа. Все это время участники не знали, что в конце концов у них получится. Из-за масштабов «портрета» разглядеть его было невозможно ни с какой точки – «только с квадрокоптера или МКС», — шутили организаторы.

Самый массовый автофлешмоб в Хабаровске состоялся этим летом — из 721 машины сформировали гигантский герб России и буквы «РФ». Перед Днем Победы на парковке арены «Ерофей» засияли фарами цифра девять и звезда. Этой зимой к автотворчеству присоединились хабаровские полицейские: из 25 патрульных автомобилей они выстроили огромный ремень безопасности, пишет DVHAB.ru.

Просмотров всего: 661

#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    48 минут назад



    выстроили портрет Путина



    Где Путин? Это же Семён Слепаков!



    К выборам, политике это никакого отношения не имеет



    ухаха

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Не похож!

    И вообще, что там они в Хабаре курят?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    37 минут назад

    Сейчас всем мерещится Путин.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    22 минуты назад

    Автомобилисты Хабаровска очень признательны за очередное увеличение утилизационного сбора...

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