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Благовещенцу в сервисном центре брызнули в лицо из перцового баллончика (видео)

Благовещенцу в сервисном центре брызнули в лицо из перцового баллончика (видео)

Обновлено: 16:30

12 марта в одном из сервисных центров Благовещенска произошел конфликт между сотрудником и посетителем. Он закончился тем, что посетителю распылили в лицо содержимое перцового баллончика и столкнули с лестницы.

Сервисный центр, где случился инцидент, находится в торговом центре «Небесный». Изначально удалось связаться с родственником пострадавшего мужчины Романом, который рассказал ИА «Амур.инфо», что тот явился в сервис с письменной претензией, касающейся ремонта мобильного телефона.

«Семен пришел в сервисный центр, принес претензию за некачественное обслуживание. Непосредственно с хозяином сервисного центра у них произошел словесный конфликт, небольшая перепалка. Никакой угрозы от клиента не исходило, только в словесной форме. После чего хозяин центра достал перцовый баллончик и выпустил его полностью в лицо», – поделился Роман.

Он добавил, что торговый центр после распыления содержимого перцового баллончика пришлось проветривать. У кого-то из людей началось удушье, у кого-то першило в горле, у кого-то непроизвольно текли слезы.

Позже корреспонденту удалось пообщаться с самим Семеном, который рассказал подробности. «Первоначально я обратился к ним за заменой батарейки в телефонном аппарате. Батарейку мне не поменяли, и, как потом выяснилось, когда я отнес телефон в другой сервисный центр, они мне сломали шлейф, который идет от батареи. Аппарат пришел в негодность. Я пошел в Роспотребнадзор, составил претензию. С этой претензией пришел в сервисный центр, подписать ее. Попросил позвать начальника. Вышел парень, подписать претензию он отказался. Разговор был на повышенных тонах. Получается, что взяли с меня 700 рублей за диагностику и сломали мне аппарат.

Поругались, я направился к выходу. У них на третьем этаже сервисный центр расположен. И уже возле лестничного марша он догнал меня. Молча сзади подбежал и исподтишка распылил перцовый баллон. Полностью, как потом выяснилось. Лицо, шея, глаза – все жжет. Ну и столкнул меня с лестничного марша. Я был ослеплен в тот момент. Толкал меня до самого первого этажа, я катился», – рассказал Семен.

В сервисном центре ИА «Амур.инфо» изложили свою точку зрения на произошедшее.

«Человек пришел к нам в компанию с претензией, – сообщил директор центра Вячеслав. – До этого он обращался к нам по ремонту сотового телефона. Данный телефон не подлежит ремонту, ему, соответственно, в ремонте отказали. Телефон очень редкий. Он подписал все соответствующие документы и забрал устройство. Сегодня он вернулся. Нам показалось, что он был в нетрезвом состоянии. Он начал оскорблять сотрудников сервисного центра, просил вызвать директора. Я вышел, он начал меня оскорблять, унижать. Потом повредил мебель – есть видеозапись, где он производит удар по мебели. И начал скрываться оттуда.

Я лично его догнал и решил, как говорится, успокоить. Охрану мы не успели дождаться, я сам применил силу, применил слезоточивый газ. Человека успокоили, усмирили. Дальше приехали сотрудники полиции, оформили все соответствующим образом и забрали его в отдел».

Вячеслав также пообещал предоставить видеозапись, о которой идет речь.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» тем временем рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами на территории одного из торговых центров. На месте работали полицейские, они устанавливают все обстоятельства инцидента. Участники конфликта написали заявления друг на друга.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ok_Наталья .

    ok_Наталья .
    1 час назад

    Я как то сдавала туда планшет на ремонт взяли 700 рублей и сказали ремонту не подлежит.Уже хотела выбрасывать.Год хламом пролежал дети достали зарядили он заработал.Вопрос его хоть там смотрели вообще ?

  • Stator

    Stator
    1 час назад

    Ещё те мастера там, деньги берут, а ремонт не делают. 700 руб - за диагностику, которую на самом деле не делают.

  • Иниянь

    Иниянь
    1 час назад

    Там работаю мудаки (читается как пидо..) и вот и все. Ремонт не делают. Деньги берут. Пока еще живые.

  • Vlad-01

    Vlad-01
    1 час назад

    Из-за 700 руб, потратить столько нервов бегать по различным инстанциям, а потом получить с перцового болончика в лицо и ещё с лестницы спустили, вопрос 1 это вообще человеку заняться нечем, раз столько времени, вопрос 2 Начальник сотового салона адекватный вообще?

  • Stator

    Stator
    1 час назад

    "Из-за 700 руб, потратить столько нервов бегать по различным инстанциям, а потом получить с перцового болончика в лицо и ещё с лестницы спустили" на это и рассчитано, что из-за 700р не пойдут жаловаться

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Кошмар

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    i-master? Наглые криворукие уроды! Спалили мне ноут в прошлом году и взяли за это деньги! Хитрые и юридически подкованные, так доки на приёмку оформили, что в суд не подашь. У хозяина борзометр зашкаливает.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    56 минут назад

    А что ж сотрудники Роспотребнадзора не проконсультировали, что можно было претензию по почте звкпзным письмом с описью вложения сделать?

    Менее травмоопасный способ, по моему.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    53 минуты назад

    Нужно просто неравнодушным горожанам и пострадавшим от этого быдлоремонта периодически заходить туда 3-4 раза в неделю и распылять перец в рожи монтёрам. Откуда у них газ? Знают же, что будут скандалы и жалобы, потому что не умеют ремонтировать, а деньги берут

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Vlad-01

    Из-за 700 руб, потратить столько нервов бегать по различным инстанциям, а потом получить с перцового болончика в лицо и ещё с лестницы спустили, вопрос 1 это вообще человеку заняться нечем, раз столько времени, вопрос 2 Начальник сотового салона адекватный вообще?



    Как я понял, телефон стоит подороже семисот рублей.



    А они и деньги взяли, и телефон сломали...



    Название сервиса хотелось бы узнать, чтобы не попасть туда случайно.



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