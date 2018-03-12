В правительстве рассмотрят все обращения амурчан по проекту «Обратись к губернатору напрямую»

Все желающие смогут заполнить бланк, указав контактную информацию для обратной связи. «Просим обязательно ее указывать, чтобы в дальнейшем с вами могли связаться. Основная часть бланка – это свободное поле. Здесь вы можете писать всё, о чём хотите рассказать. Проблемы, жалобы, предложения, пожелания. С помощью такой обратной связи мы хотим собрать реальные проблемы муниципалитетов для их решения. И я призываю амурчан рассказать о том, что происходит в их городах, селах, деревнях», – сказал Александр Козлов.

Губернатор отметил, что в поездках «Открытого правительства» жители поднимают вопросы, которые зачастую не фигурируют в министерских отчётах, не отражены в докладах глав районов. То же касается «Инстаграма»

«Я прекрасно понимаю, что Инстаграм – это узкий круг людей. И что не все жители могут посетить площадки, где работает "Открытое правительство", поэтому и создан этот проект», – добавил губернатор.

На данный момент все 400 тысяч бланков доставлены в районы области. На каждый район и крупные города – по несколько тысяч. Число бланков рассчитывалось в процентовке от числа совершеннолетних амурчан. Основную часть разнесут волонтёры по квартирам. Также получить их можно в МФЦ, администрациях населенных пунктов, в общественных учреждениях городов.

В некоторых торговых сетях, в основном благовещенских, также идёт раздача бланков. В течение недели они появятся и в больших магазинах других городов области.

Заполненные бланки жители смогут 18 марта опустить в специальные урны, которые поставят в шаговой доступности к избирательным участкам.

«К слову, для тех, кто не успеет написать свои обращения, это можно будет сделать 18 марта на месте, где бланки будут у волонтеров. После 18 марта все обращения привезут в правительство области. Они ни в коем случае не будут сортироваться в районных администрациях. Рассматривать каждое обращение, систематизировать по направлениям будет контрольное управление аппарата губернатора. Мы все прекрасно понимаем, что объем вопросов будет очень большим и разноплановым. Обращения будут раздаваться по компетенциям в министерства, федеральные структуры», – отметил глава региона.