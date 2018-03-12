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Амурчане стали призерами Дальневосточных юношеских игр боевых искусств

Амурчане стали призерами Дальневосточных юношеских игр боевых искусств
Фото: amurliga.ru

В Хабаровске завершились III Дальневосточные юношеские игры боевых искусств, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в соревнованиях принимали и спортсмены Амурской области. Они вошли в тройку призеров, сообщает «Амурлига».

В общей сложности за победу боролись две тысячи участников в возрасте от 12 до 18 лет. Были представлены все регионы Дальнего Востока, а также Забайкальский край, Иркутская область и Япония.

Программа игр была представлена такими видами единоборств, как самбо, тайский бокс, кикбоксинг, кудо, всестилевое карате, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо, айкидо и другими. Всего в программе было 15 видов единоборств.

На соревнованиях отлично проявили себя спортсмены с/к «Машина» областной федерации тайского бокса. Честь Амурской области в тайском боксе отстаивали 45 воспитанников «Машины». В итоге амурские спортсмены завоевали 17 первых мест из 27 возможных.

«Амурлига» также отмечает выступления амурских кикбоксеров, каратистов и спортсменов федерации смешанного боевого единоборства ММА.

Турнир стал отборочным этапом всероссийских состязаний, которые состоятся в Анапе в сентябре.

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#Дальний Восток #спорт

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