Амурчанин, ударивший женщину ножом, предстанет перед судом

57-летний житель поселка Прогресс предстанет перед судом. Обвиняемый ударил женщину ножом. Потерпевшая смогла убежать от агрессора.

Это случилось 28 ноября 2017 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Ленинградской в поселке Прогресс. В квартире были 57-летний ранее судимый мужчина и 25-летняя женщина. Между ними разгорелся конфликт. Мужчина, который в этот момент был пьян, взял нож и ударил женщину в грудь. Жертве удалось убежать, что и спасло ее жизнь.

В отношении амурчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Как сообщает амурское управление Следственного комитета, в настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает амурчанина виновным, ему может грозить лишение свободы.