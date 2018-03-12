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сегодня, 14:45 0

В Свободненском районе иномарка на скорости врезалась в дерево

В Свободненском районе иномарка на скорости врезалась в дерево
Фото: www.instagram.com/mreporter_blg/

В минувшие праздники, ночью 8 марта, в селе Черновка Свободненского района иномарка вдребезги разбилась о дерево на обочине дороги. В машине находились два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской области, Toyota Corolla Fielder ехала ночью через село Черниговка. Водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части. Как видно на фотографии, опубликованной в соцсетях, машина врезалась в стоящее на обочине дерево и получила сильные повреждения.

В ГИБДД пояснили, что в машине находились два человека: водитель и пассажир. Оба они остались живы, хотя и получили травмы.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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