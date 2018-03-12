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Первая плюсовая температура в этом году: прогноз погоды в Приамурье на 13 марта

Первая плюсовая температура в этом году: прогноз погоды в Приамурье на 13 марта
Фото: feedram.club

В Амурской области 13 марта ночью и днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер в ночные часы будет дуть с северо-запада, днем с юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 13..18 градусов ниже нуля, местами понижаясь до минус 23…28. Днем термометры покажут от нуля до минус 5, местами по северу – минус 7…12.

В Благовещенске 13 марта установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью будет дуть с северо-запада, днем – с юго-востока, он наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 12…14 градусов мороза, днем – от минус 1 до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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