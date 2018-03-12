Заболеваемость ОРВИ в Приамурье снизилась на 10 %

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области продолжает публиковать сведения об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным за период с 5 по 11 марта, в Приамурье снизилось количество заболевших ОРВИ – на 10 %. Показатель заболеваемости – ниже эпидемического порога на 31 %.

Заболеваемость в регионе по-прежнему определяют вирусы не гриппозной этиологии. Среди населения циркулируют вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы, регистрируются единичные случаи гриппа. Им заболевают непривитые люди.

Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями – ниже контрольного уровня, пишет ведомство. При этом наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, традиционно увеличивается количество заболевших внебольничными пневмониями. Прежде всего это касается детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики.

Управление призывает родителей не допускать в образовательные учреждения детей с симптомами инфекционных заболеваний. Амурчан – не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Также отмечается, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольного уровня.