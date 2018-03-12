Два благовещенца на улице напали с пистолетами на земляка

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Двое нетрезвых благовещенцев с пистолетами совершили разбойное нападение на улице областного центра. Когда мужчина – жертва нападения – отказался отдавать им ценности и попытался убежать, грабители выстрелили в него. Суд признал обоих виновными в совершении преступления.

Разбойное нападение было совершено в ноябре 2017 года. Два злоумышленника сидели в гараже, когда у одного из них возник преступный план. Они решили взять пистолеты – пневматический и игрушечный, надеть вязаные маски с прорезями для глаз и отнять ценности у какого-нибудь прохожего.

В тот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди пошли к магазину на улице Островского. Через несколько минут они увидели мужчину, направили на него пистолеты и потребовали отдать деньги, телефон и сигареты. Прохожий заявил, что у него ничего нет. Грабители велели ему вывернуть карманы, но прохожий ответил, что у него нет ценного имущества и попытался скрыться. Грабители начали стрелять из обоих пистолетов полимерными и металлическими пульками. Они причинили пострадавшему легкий вред здоровью и убежали.

В суде нападавшие признали вину в полном объеме и отказались от дачи показаний. Потерпевший заявил исковые требования о компенсации материального ущерба – 24 850 рублей и морального вреда – 300 000 рублей.

В результате суд признал обоих подсудимых виновными в совершении разбойного нападения. Один из них осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого условного наказания первому преступнику окончательно назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второму назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Оба должны выплатить 200 000 рублей за причиненный моральный вред, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.