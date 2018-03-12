В Белогорске мужчина набросился на фельдшера

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В Приамурье возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшеру скорой помощи. В Белогорске медработник, приехавшая по вызову, подверглась нападению.

Предварительно установлено, что фельдшер приехала по вызову к гражданке, у которой была травма. Во время осмотра пациентки в комнату вошел мужчина; он неожиданно напал на фельдшера, удушающим захватом принялся тянуть на себя. Женщине удалось вырваться и покинуть квартиру. Впоследствии медработник сообщила о нападении в полицию.

Полицейские задержали злоумышленника – мужчину 1979 года рождения и доставили в дежурную часть. У нападавшего имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ (побои). Она предусматривает в качестве максимальной меры лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В пресс-службе администрации Белогорска ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать случай позже.