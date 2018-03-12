В Райчихинске решили проблему с некачественным углем

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В Райчихинске провели проверку температурного режима в квартирах по обращениям граждан. Люди жаловались на холод в домах. По их словам, несколько дней температура в комнатах в дневные часы держалась на уровне плюс 15-16 градусов.

Как оказалось, причиной стал некачественный уголь, которым топились котельные. После публикации на Амур.инфо материала о низкой температуре, местный житель сообщил редакции, что в квартирах стало теплее.

Утром 10 марта на котельные был подвезен калорийный уголь, и к 13:00 температура в домах горожан стабилизировалась.

«Данная ситуация сейчас под контролем, – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – Сейчас все обращения граждан в городе Райчихинск оперативно отрабатываются. В квартирах незамедлительно проводятся замеры температурного режима воздуха. На данным момент по всем обращениям граждан температура в квартирах соответствует норме».

По информации областного министерства ЖКХ, 11 марта, на следующий день после жалобы горожан в СМИ, была проведена проверка в квартирах райчихинцев. Несоответствий нормативам выявлено не было. «Ни одного факта несоответствия температуры воздуха в квартирах не подтвердилось. Согласно актам проверки, температура воздуха во всех квартирах соответствует норме», – рассказал заместитель главы Райчихинска Алексей Вдовенко.

Как пояснили в министерстве, 9 марта в Райчихинске на котельные был завезен уголь, калорийность которого не соответствовала параметрам, указанным в договоре с ООО «Дальвосттрейд». В связи с этим произошел сбой трех котельных: «Восток», «Юг» и «Север». Остальные 11 котельных города работают согласно температурному графику.