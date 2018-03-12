Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 10

В Москву за 6 400 рублей: пять авиамаршрутов из Благовещенска субсидируются в 2018 году

В Москву за 6 400 рублей: пять авиамаршрутов из Благовещенска субсидируются в 2018 году
Фото: sterlegrad.ru

Обновлено: 14:05

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию авиаперевозок в 2018 году. В число субсидируемых вошли рейсы из Благовещенска и обратно, в том числе речь идет о новых направлениях. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Благовещенские авиарейсы включены в перечень маршрутов по 1 декабря текущего года включительно. Это уже действующие направления Благовещенск – Москва – Благовещенск, а также новые маршруты Благовещенск – Санкт-Петербург – Благовещенск, Благовещенск – Красноярск – Благовещенск, Благовещенск – Симферополь – Благовещенск, Благовещенск – Сочи – Благовещенск.

В документе указана предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении для этих авиамаршрутов: из Благовещенска до Москвы – 6 400 рублей; в Санкт-Петербург – 6 500 рублей; в Симферополь – 9 800 рублей; в Сочи – 9 500 рублей; в Красноярск – 5 500 рублей. Отмечается, что в первую очередь средства на льготные перевозки получат авиакомпании, у которых есть современные воздушные суда, произведенные в РФ не позднее 2009 года.

Как пишет ИА PrimaMedia, в 2018 году дальневосточники смогут летать по льготной цене по 63 направлениям – это на 13 больше, чем в 2017-м. В число субсидируемых вошли рейсы из всех столиц субъектов ДФО в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Читу.

Дешевле летать в Сочи и Симферополь дальневосточники смогут из столиц Приморья, Хабаровского края и Амурской области, а из Якутска можно будет улететь по льготному билету на популярные курорты – в Анапу, Минеральные Воды и Геленджик. Сохранятся льготные рейсы между столицами дальневосточных субъектов, а также перелеты из ДФО в города Сибири (Чита, Красноярск, Новосибирск) и столицу Урала – Екатеринбург.

Тем временем в местном авиационном агентстве пояснили, что пока речь может идти только о субсидиях рейсов до Москвы, так как этот маршрут субсидируется ежегодно. Что касается южных городов страны, то прямых рейсов туда в настоящее время нет. Пока ни один авиаперевозчик не изъявил желание организовать перелеты из Благовещенска в Симферополь и Сочи.

«На сайте правительства опубликованы маршруты, по которым могут быть предоставлены субсидии, но если не будет перевозчиков, то, соответственно, и рейсов не будет тоже. По поводу перелетов до Красноярска и Санкт-Петербурга могу сказать, что они сейчас существуют, но это не прямые рейсы, а стыковочные. Воспользуется ли авиаперевозчик субсидией на эти маршруты, мы тоже пока не знаем. Точная информация появится к концу месяца, так как обычно субсидировать маршруты начинают с апреля», – сказали в авиационном агентстве.

Просмотров всего: 2783

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    хорошая новость

  • Статист

    Статист
    2 часа назад

    Так это опять для молодежи и стариков. А обычный рабочий люд будет летать за полную цену.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    уже то, что рейсы прямые появятся, уже хорошо

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Осенью на Питер прямым летел

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Разница ляжет на плечи нельготных пассажиров.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Oldlord

    Разница ляжет на плечи нельготных пассажиров.



    Разница ляжет на плечи нельготных не пассажиров.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    37 минут назад

    Сергей Юрьевич

    Осенью на Питер прямым летел



    Это как? Подробнее можно: авиакомпания, воздушное судно, маршрут. В расписании не нашел.

    Это S7 через Новосибирск?

  • 123.rewq

    123.rewq
    32 минуты назад

    Статист

    Так это опять для молодежи и стариков. А обычный рабочий люд будет летать за полную цену.



    Рабочему люду работать надо, а не летать как угорелые туда сюда. Придет время и ты станешь стариком вот тогда и налетаешься.

  • ay

    ay
    28 минут назад

    ВрангельШмидт

    Сергей Юрьевич

    Осенью на Питер прямым летел



    Это как? Подробнее можно: авиакомпания, воздушное судно, маршрут. В расписании не нашел.



    Если речь про Ленинград, то, вероятно. это были уральцы, на узком аэробусе, с посадкой в Свердловске.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    6 минут назад

    ay

    ВрангельШмидт

    Сергей Юрьевич

    Осенью на Питер прямым летел



    Это как? Подробнее можно: авиакомпания, воздушное судно, маршрут. В расписании не нашел.



    Если речь про Ленинград, то, вероятно. это были уральцы, на узком аэробусе, с посадкой в Свердловске.



    А, точно, можно ж и в другую сторону. Про осень не знаю, сейчас посмотрел на сайте S7 - можно через Ново-Николаевск

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Житель Белогорска предупредил автолюбителей о яме посланием на дороге
Происшествия 3

В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей
Происшествия 6

В Благовещенске таксист проехал на красный (видео)
Общество 57

Благовещенцы засыпали мусором иномарку, загородившую контейнеры