В Москву за 6 400 рублей: пять авиамаршрутов из Благовещенска субсидируются в 2018 году

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Обновлено: 14:05



Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию авиаперевозок в 2018 году. В число субсидируемых вошли рейсы из Благовещенска и обратно, в том числе речь идет о новых направлениях. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Благовещенские авиарейсы включены в перечень маршрутов по 1 декабря текущего года включительно. Это уже действующие направления Благовещенск – Москва – Благовещенск, а также новые маршруты Благовещенск – Санкт-Петербург – Благовещенск, Благовещенск – Красноярск – Благовещенск, Благовещенск – Симферополь – Благовещенск, Благовещенск – Сочи – Благовещенск.

В документе указана предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении для этих авиамаршрутов: из Благовещенска до Москвы – 6 400 рублей; в Санкт-Петербург – 6 500 рублей; в Симферополь – 9 800 рублей; в Сочи – 9 500 рублей; в Красноярск – 5 500 рублей. Отмечается, что в первую очередь средства на льготные перевозки получат авиакомпании, у которых есть современные воздушные суда, произведенные в РФ не позднее 2009 года.

Как пишет ИА PrimaMedia, в 2018 году дальневосточники смогут летать по льготной цене по 63 направлениям – это на 13 больше, чем в 2017-м. В число субсидируемых вошли рейсы из всех столиц субъектов ДФО в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Читу.

Дешевле летать в Сочи и Симферополь дальневосточники смогут из столиц Приморья, Хабаровского края и Амурской области, а из Якутска можно будет улететь по льготному билету на популярные курорты – в Анапу, Минеральные Воды и Геленджик. Сохранятся льготные рейсы между столицами дальневосточных субъектов, а также перелеты из ДФО в города Сибири (Чита, Красноярск, Новосибирск) и столицу Урала – Екатеринбург.

Тем временем в местном авиационном агентстве пояснили, что пока речь может идти только о субсидиях рейсов до Москвы, так как этот маршрут субсидируется ежегодно. Что касается южных городов страны, то прямых рейсов туда в настоящее время нет. Пока ни один авиаперевозчик не изъявил желание организовать перелеты из Благовещенска в Симферополь и Сочи.

«На сайте правительства опубликованы маршруты, по которым могут быть предоставлены субсидии, но если не будет перевозчиков, то, соответственно, и рейсов не будет тоже. По поводу перелетов до Красноярска и Санкт-Петербурга могу сказать, что они сейчас существуют, но это не прямые рейсы, а стыковочные. Воспользуется ли авиаперевозчик субсидией на эти маршруты, мы тоже пока не знаем. Точная информация появится к концу месяца, так как обычно субсидировать маршруты начинают с апреля», – сказали в авиационном агентстве.