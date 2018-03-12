Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 4

Амурская область оказалась лидером в ДФО по количеству цветочных салонов и магазинов косметики

Амурская область оказалась лидером в ДФО по количеству цветочных салонов и магазинов косметики
Фото: krasota-zdorovje.info

Специалисты компании Marketing Logic составили интерактивную карту регионов России с лучшей и худшей индустрией красоты. Судя по ней, наибольшая концентрация магазинов косметики и парфюмерии на Дальнем Востоке наблюдается в Амурской области. Также на первом месте Приамурье и в рейтинге цветочных магазинов.

Так, в Амурской области приходится 1,57 тысячи жителей на один магазин косметики и парфюмерии. На втором месте находится Приморский край (1,81 тысячи жителей на один магазин), далее идет Хабаровский край (1,9 тысячи жителей). Пятерку лидеров замыкают Республика Саха (Якутия), где на один магазин приходится 2,15 тысячи человек и Сахалинская область – 2,55 тысячи человек.

Меньше всего магазинов косметики и парфюмерии в Еврейской АО (4,71 тысячи), Магаданской области (4,67 тысячи), Камчатском крае (4,09 тысячи) и Чукотском АО (2,63 тысячи).

По количеству магазинов с украшениями в ДФО лидируют Приморский край (на один магазин 2,19 тысячи человек), Хабаровский край (2,72 тысячи человек) и Республика Саха (Якутия) (3,17 тысячи человек). С небольшим отрывом от них идут Камчатский край (3,21 тысячи человек), Амурская область (3,22 тысячи человек) и Сахалинская область (3,94 тысячи человек).

Аутсайдерами списка по магазинам с драгоценностями стали Магаданская область (один ювелирный магазин на 10,27 тысячи жителей), Еврейская АО (4,71 тысячи) и Чукотский АО (4,04 тысячи).

Больше всего салонов красоты в Приморском крае (на один салон 493 человека), Амурской области (528 человек), Хабаровском крае (536 человек) и Республике Саха (Якутия) (562 человека). Труднее всего привести внешность в порядок будет в Магаданской области (3,8 тысячи человек), Чукотском АО (2,17 тысячи человек), Еврейской АО (1,54 тысячи человек).

Что касается цветочных магазинов, то по их количеству первое место среди дальневосточных регионов занимает Амурская область, где на один такой магазин приходится 1,08 тысячи человек. На втором месте Приморский и Хабаровский края (по 1,27 тысячи человек соответственно), на третьем – Республика Саха (Якутия) (1,29 тысячи человек). Довольно непросто купить цветы жителям Магаданской области (на один магазин – 3,11 тысячи человек), Камчатского края (2,61 тысячи человек), Еврейской АО (2,6 тысячи человек) и Чукотского АО (1,88 тысячи человек), сообщает ИА SakhalinMedia.

Просмотров всего: 799

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Раньше были лидерами по казино и аптекам, сейчас по цветам и косметике... Складывается впечатление, что все сорвали большой куш, вылечились, теперь пора цветы и косметику дарить!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Потому что страшные когда не накрашенные....

  • 123.rewq

    123.rewq
    51 минута назад

    В АО экономический и промышленный бум - перепроизводство цветов и парфюма

    А вот с куриными яйцами какая-то непонятка. Зашел сегодня в магаз, прикупить десяток яиц и охерел... буквально перед праздником были порядка 46 рублей, а сегодня... ёпта 76 руб десяток и главно ценник одинаков и у местных доблестных производителей и сибирских. Скорее всего местные барыги прочухали, что Путин отстегнул по тыще руб денежного довольствия на душу населения и воспарили, как падальщики над разбогатевшим народом

    Вот такая она амурская экономика, придется переходить на салаты из тюльпанов, заправленных маслом роз. ))))

  • full

    full
    41 минута назад

    123.rewq

    В АО экономический и промышленный бум - перепроизводство цветов и парфюма

    А вот с куриными яйцами какая-то непонятка. Зашел сегодня в магаз, прикупить десяток яиц и охерел... буквально перед праздником были порядка 46 рублей, а сегодня... ёпта 76 руб десяток и главно ценник одинаков и у местных доблестных производителей и сибирских. Скорее всего местные барыги прочухали, что Путин отстегнул по тыще руб денежного довольствия на душу населения и воспарили, как падальщики над разбогатевшим народом

    Вот такая она амурская экономика, придется переходить на салаты из тюльпанов, заправленных маслом роз. ))))



    Может, пасха рядом?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

Благовещенцам, не получившим цветы к 8 Марта, вернули деньги
Общество

В Приамурье возросло количество долгожителей
Происшествия 1

В Свободненском районе семь месяцев не могут установить личность погибшего мужчины
Общество 1

На севере Приамурья отметят эвенкийский праздник