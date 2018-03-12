Амурская область оказалась лидером в ДФО по количеству цветочных салонов и магазинов косметики

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Специалисты компании Marketing Logic составили интерактивную карту регионов России с лучшей и худшей индустрией красоты. Судя по ней, наибольшая концентрация магазинов косметики и парфюмерии на Дальнем Востоке наблюдается в Амурской области. Также на первом месте Приамурье и в рейтинге цветочных магазинов.

Так, в Амурской области приходится 1,57 тысячи жителей на один магазин косметики и парфюмерии. На втором месте находится Приморский край (1,81 тысячи жителей на один магазин), далее идет Хабаровский край (1,9 тысячи жителей). Пятерку лидеров замыкают Республика Саха (Якутия), где на один магазин приходится 2,15 тысячи человек и Сахалинская область – 2,55 тысячи человек.

Меньше всего магазинов косметики и парфюмерии в Еврейской АО (4,71 тысячи), Магаданской области (4,67 тысячи), Камчатском крае (4,09 тысячи) и Чукотском АО (2,63 тысячи).

По количеству магазинов с украшениями в ДФО лидируют Приморский край (на один магазин 2,19 тысячи человек), Хабаровский край (2,72 тысячи человек) и Республика Саха (Якутия) (3,17 тысячи человек). С небольшим отрывом от них идут Камчатский край (3,21 тысячи человек), Амурская область (3,22 тысячи человек) и Сахалинская область (3,94 тысячи человек).

Аутсайдерами списка по магазинам с драгоценностями стали Магаданская область (один ювелирный магазин на 10,27 тысячи жителей), Еврейская АО (4,71 тысячи) и Чукотский АО (4,04 тысячи).

Больше всего салонов красоты в Приморском крае (на один салон 493 человека), Амурской области (528 человек), Хабаровском крае (536 человек) и Республике Саха (Якутия) (562 человека). Труднее всего привести внешность в порядок будет в Магаданской области (3,8 тысячи человек), Чукотском АО (2,17 тысячи человек), Еврейской АО (1,54 тысячи человек).

Что касается цветочных магазинов, то по их количеству первое место среди дальневосточных регионов занимает Амурская область, где на один такой магазин приходится 1,08 тысячи человек. На втором месте Приморский и Хабаровский края (по 1,27 тысячи человек соответственно), на третьем – Республика Саха (Якутия) (1,29 тысячи человек). Довольно непросто купить цветы жителям Магаданской области (на один магазин – 3,11 тысячи человек), Камчатского края (2,61 тысячи человек), Еврейской АО (2,6 тысячи человек) и Чукотского АО (1,88 тысячи человек), сообщает ИА SakhalinMedia.