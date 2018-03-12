Прокуратура: администрация Зеи не приняла мер по сохранению памятника Ленину

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Памятник Ленину в Зее установили в 1975 году. В 1988 году монумент приняли на государственный учет и охрану. Памятник является муниципальной собственностью и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В ходе осмотра сотрудники прокуратуры установили: «…изваяние имеет повреждения в виде дробления и размягчения цементной кладки, многочисленных сколов прямоугольных выступов, трещин и осыпания внешней штукатурки, а также выцветания и осыпания краски. Бетонная лестница, ведущая к памятнику, имеет многочисленные повреждения в виде трещин, сколов, деформаций и осыпания бетонных частей».

Нарушая положения aедеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», администрация Зеи не принимала мер по сохранению объекта культурного наследия. Зейский городской Совет народных депутатов не предусмотрел выделение бюджетных средств на ремонт памятника в 2019–2020 годах. В связи с чем прокурор Зейского района внес главе администрации Зеи представление об устранении нарушений. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители города пожаловались в редакцию газеты «Зейский вестник» на то, что памятник Ленину находится в плохом состоянии. Реконструкция площади, названной в честь Ленина, не затронула ни постамент, ни находящуюся рядом трибуну. «Достаточно оказаться в центре нижней части нашего города, чтобы увидеть плачевное состояние постамента, на котором находится памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Осенью было отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг памятника, но на контрасте с новым асфальтом и яркими венками, привязанными шпагатом к постаменту, убожество становится еще зримее. Горько видеть обшарпанные постамент и трибуну некогда центральной площади города», – написала в газету читательница.

Исполняющий обязанности главы администрации Зеи Алексей Чайка пообещал, что в текущем году проведут ремонт. «Планировалось убрать трибуну, в которой давно нет надобности, но когда мы попытались это сделать, то выяснилось, что сложена она из монолитных бетонных блоков, и для того, чтобы ее снести, потребуются немалые средства. Потому решили покрасить и её, и постамент, на котором установлен памятник Ленину. Кроме того, восстановим ограждение по периметру площади. Планируем также установить несколько лавочек», – сообщил Алексей Чайка.