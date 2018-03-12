Прокуратура: администрация Зеи не приняла мер по сохранению памятника Ленину
В Зее сотрудники прокуратуры провели проверку по следам публикации на Амур.инфо. Информагентство сообщало, что жители города энергетиков жалуются на разрушающийся памятник Ленину. Прокуратура установила, что администрация Зеи не приняла мер по сохранению объекта культурного наследия.
Памятник Ленину в Зее установили в 1975 году. В 1988 году монумент приняли на государственный учет и охрану. Памятник является муниципальной собственностью и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В ходе осмотра сотрудники прокуратуры установили: «…изваяние имеет повреждения в виде дробления и размягчения цементной кладки, многочисленных сколов прямоугольных выступов, трещин и осыпания внешней штукатурки, а также выцветания и осыпания краски. Бетонная лестница, ведущая к памятнику, имеет многочисленные повреждения в виде трещин, сколов, деформаций и осыпания бетонных частей».
Нарушая положения aедеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», администрация Зеи не принимала мер по сохранению объекта культурного наследия. Зейский городской Совет народных депутатов не предусмотрел выделение бюджетных средств на ремонт памятника в 2019–2020 годах. В связи с чем прокурор Зейского района внес главе администрации Зеи представление об устранении нарушений. В настоящее время документ находится на рассмотрении.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители города пожаловались в редакцию газеты «Зейский вестник» на то, что памятник Ленину находится в плохом состоянии. Реконструкция площади, названной в честь Ленина, не затронула ни постамент, ни находящуюся рядом трибуну. «Достаточно оказаться в центре нижней части нашего города, чтобы увидеть плачевное состояние постамента, на котором находится памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Осенью было отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг памятника, но на контрасте с новым асфальтом и яркими венками, привязанными шпагатом к постаменту, убожество становится еще зримее. Горько видеть обшарпанные постамент и трибуну некогда центральной площади города», – написала в газету читательница.
Исполняющий обязанности главы администрации Зеи Алексей Чайка пообещал, что в текущем году проведут ремонт. «Планировалось убрать трибуну, в которой давно нет надобности, но когда мы попытались это сделать, то выяснилось, что сложена она из монолитных бетонных блоков, и для того, чтобы ее снести, потребуются немалые средства. Потому решили покрасить и её, и постамент, на котором установлен памятник Ленину. Кроме того, восстановим ограждение по периметру площади. Планируем также установить несколько лавочек», – сообщил Алексей Чайка.
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