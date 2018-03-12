Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 0

Житель Белогорска предупредил автолюбителей о яме посланием на дороге

Житель Белогорска предупредил автолюбителей о яме посланием на дороге
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В Белогорске появилось необычное послание водителям на проезжей части. Житель города Роман решил предупредить автолюбителей о том, что впереди их ждет яма, и вывел на дороге надпись «Стой» и разметку.

Яма, о которой идет речь, находится на улице Производственной, в районе дома № 30. Как рассказал мужчина ИА «Амур.инфо», он сам попал в эту ловушку и решил обезопасить других участников дорожного движения.

«Эта яма начала просаживаться зимой. Как-то ехал на машине, отвлекся и влетел туда. Не успел до конца притормозить. И решил, что надо с этим что-то сделать. Кто-то цветы садит в ямы, кто-то баллоны кидает, а я сделал так», – говорит Роман.

Послание на дороге горожанин оставил в минувшую субботу, 10 марта. В администрацию Белогорска Роман пока не обращался. «Это еще в планах у меня, не только по этому поводу», – пояснил горожанин.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в управление ЖКХ администрации Белогорска. Ответ будет опубликован позже.

Просмотров всего: 358

#Белогорск #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей
Происшествия 4

В Благовещенске таксист проехал на красный (видео)
Общество 52

Благовещенцы засыпали мусором иномарку, загородившую контейнеры
Происшествия 2

Ан-26 мог разбиться в Сирии из-за повреждения закрылков