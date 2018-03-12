Житель Белогорска предупредил автолюбителей о яме посланием на дороге

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В Белогорске появилось необычное послание водителям на проезжей части. Житель города Роман решил предупредить автолюбителей о том, что впереди их ждет яма, и вывел на дороге надпись «Стой» и разметку.

Яма, о которой идет речь, находится на улице Производственной, в районе дома № 30. Как рассказал мужчина ИА «Амур.инфо», он сам попал в эту ловушку и решил обезопасить других участников дорожного движения.

«Эта яма начала просаживаться зимой. Как-то ехал на машине, отвлекся и влетел туда. Не успел до конца притормозить. И решил, что надо с этим что-то сделать. Кто-то цветы садит в ямы, кто-то баллоны кидает, а я сделал так», – говорит Роман.

Послание на дороге горожанин оставил в минувшую субботу, 10 марта. В администрацию Белогорска Роман пока не обращался. «Это еще в планах у меня, не только по этому поводу», – пояснил горожанин.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в управление ЖКХ администрации Белогорска. Ответ будет опубликован позже.