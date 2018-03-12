На выборах президента амурчане смогут впервые проголосовать по специальным заявлениям

На предстоящих выборах президента жители Приамурья смогут впервые проголосовать по специальным заявлениям. Заявления от ограниченной категории граждан в комиссиях начнут принимать с 13 марта. А 12 марта – последний день, когда можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Во вторник, 13 марта, начинается выдача специальных разрешений для той категории избирателей, кто включен в список и живет по месту своей регистрации, но неожиданно выясняется, что 18 марта он должен быть в другом месте.

«Например, неожиданно отправляют человека в командировку или еще какие-то непредвиденные обстоятельства. Таким людям дают заявления, на них наклеивается марка, их исключают из списка избирателей, они называют свой маршрут следования, и в комиссии им подбирают избирательный участок, где они будут находиться в день голосования, и они с этим специальным заявлением в день голосования придут на этот избирательный участок.

Еще раз обращаем внимание, что с 13 марта только для тех избирателей, кто включен в список избирателей по месту регистрации. Обратиться они могут только в участковую комиссию по месту регистрации», – разъяснили в областном избиркоме.

Получить такое специальное заявление по постановлению федерального ЦИК можно до 17 марта 14:00 по местному времени.

До конца дня 12 марта у амурчан еще есть возможность подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. В этом случае избиратели могут обратиться в МФЦ, территориальные и участковые комиссии, оформить заявление на сайте госуслуг.

Также в Амурской области продолжается досрочное голосование, стартовавшее в регионе 26 февраля. Отдать свой голос заранее могут жители отдаленных труднодоступных территорий, вахтовики, старатели, оленеводы, работники метеостанций. До них сотрудники избирательных комиссий добираются на вертолетах и автомобилях повышенной проходимости.

На сегодняшний день в Приамурье досрочно свой голос за будущего президента отдали 1 039 человек, или 0,16 % от численности избирателей, которые зарегистрированы на территории области.