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На выборах президента амурчане смогут впервые проголосовать по специальным заявлениям

На выборах президента амурчане смогут впервые проголосовать по специальным заявлениям

На предстоящих выборах президента жители Приамурья смогут впервые проголосовать по специальным заявлениям. Заявления от ограниченной категории граждан в комиссиях начнут принимать с 13 марта. А 12 марта – последний день, когда можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Во вторник, 13 марта, начинается выдача специальных разрешений для той категории избирателей, кто включен в список и живет по месту своей регистрации, но неожиданно выясняется, что 18 марта он должен быть в другом месте.

«Например, неожиданно отправляют человека в командировку или еще какие-то непредвиденные обстоятельства. Таким людям дают заявления, на них наклеивается марка, их исключают из списка избирателей, они называют свой маршрут следования, и в комиссии им подбирают избирательный участок, где они будут находиться в день голосования, и они с этим специальным заявлением в день голосования придут на этот избирательный участок.

Еще раз обращаем внимание, что с 13 марта только для тех избирателей, кто включен в список избирателей по месту регистрации. Обратиться они могут только в участковую комиссию по месту регистрации», – разъяснили в областном избиркоме.

Получить такое специальное заявление по постановлению федерального ЦИК можно до 17 марта 14:00 по местному времени.

До конца дня 12 марта у амурчан еще есть возможность подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. В этом случае избиратели могут обратиться в МФЦ, территориальные и участковые комиссии, оформить заявление на сайте госуслуг.

Также в Амурской области продолжается досрочное голосование, стартовавшее в регионе 26 февраля. Отдать свой голос заранее могут жители отдаленных труднодоступных территорий, вахтовики, старатели, оленеводы, работники метеостанций. До них сотрудники избирательных комиссий добираются на вертолетах и автомобилях повышенной проходимости.

На сегодняшний день в Приамурье досрочно свой голос за будущего президента отдали 1 039 человек, или 0,16 % от численности избирателей, которые зарегистрированы на территории области.

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