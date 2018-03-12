В Архаре из горящей квартиры спасли 35-летнюю женщину

В воскресенье, 11 марта, в 12:15 амурским спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке Архара. Очевидец рассказал, что на улице Восточной из окна одной из квартир идет черный дым.

На место происшествия выехала дежурная смена пожарной части № 61 в количестве шести человек и двух автоцистерн. Огнеборцы прибыли на место через три минуты после сообщения о пожаре. На момент их прибытия из окна квартиры на четвертом этаже шел густой дым.

На балконе горящей квартиры находилась женщина. Пожарные установили трехколенную лестницу: к амурчанке поднялся начальник караула пожарной части и помог ей спуститься.

Тем временем спасатели газодымозащитной службы зашли внутрь квартиры, обнаружили источник задымления и в течение одной минуты его локализовали.

В результате возгорания квартира закопчена по всей площади, повреждены прихожая и входная дверь на площади четыре квадратных метрах. Причина и виновник пожара устанавливаются. Помощь медиков 35-летней женщине не понадобилась, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.