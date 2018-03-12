В Амурской области почти в 20 раз уменьшилась задолженность по зарплате

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По данным Амурстата, в Приамурье за год уменьшился объем задолженности по зарплате. Это показал анализ данных по предприятиям и организациям Амурской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

На 1 марта 2018 года задолженность насчитывала 8,2 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению с 1 марта 2017 года в 19,3 раза, а с 1 января 2018 года – на 4,3 процента.

Данные в графике показывают, что максимальный объем задолженности – 211,1 миллиона рублей – наблюдался в период с апреля по май 2017 года.