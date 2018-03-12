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сегодня, 10:41 0

В Приамурье на проведение сезонных сельхозработ направили свыше миллиарда рублей

В Приамурье на проведение сезонных сельхозработ направили свыше миллиарда рублей
Фото: agrarnik.ru

Объем средств, выданных амурским филиалом Россельхозбанка по кредитам на проведение сезонных сельхозработ, на начало марта 2018 года составил 1 миллиард 150 миллионов рублей. Из этой суммы более 630 миллионов рублей было направлено по программе субсидирования Минсельхоза России.

Заемщиками становятся как представители крупного бизнеса, так и малых форм хозяйствования, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области. На рассмотрении в настоящее время находятся 54 заявки на общую сумму 870 миллионов рублей.

По словам директора амурского филиала Россельхозбанка Сергея Клещева, спрос на такие кредиты не уменьшается. В будущем планируется наращивание объемов кредитования.

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#сельское хозяйство #финансы

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