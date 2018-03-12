Гейзер на окраине Благовещенске образовался в результате порыва

«На подающей трубе водозабора Северный образовался порыв. Специалисты организации работают над его устранением. Работы согласованы с администрацией города. Жители в результате порыва не пострадали», – сообщила начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вода бьет из-под земли возле дороги, ведущей на Астрахановские луга. Ледяная глыба, образовавшаяся на этом месте, стала местной достопримечательностью – возле нее фотографируются люди. При этом, по словам очевидца, нерукотворный фонтан действует в течение недели.