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сегодня, 10:21 0

Гейзер на окраине Благовещенске образовался в результате порыва

Гейзер на окраине Благовещенске образовался в результате порыва

Ледяная глыба, образовавшаяся на месте извержения воды в Благовещенске, оказалась результатом порыва на подающей трубе водозабора Северный. Об этом сообщили в АО «АКС».

«На подающей трубе водозабора Северный образовался порыв. Специалисты организации работают над его устранением. Работы согласованы с администрацией города. Жители в результате порыва не пострадали», – сообщила начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вода бьет из-под земли возле дороги, ведущей на Астрахановские луга. Ледяная глыба, образовавшаяся на этом месте, стала местной достопримечательностью – возле нее фотографируются люди. При этом, по словам очевидца, нерукотворный фонтан действует в течение недели.

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#ЖКХ #природа #происшествия

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