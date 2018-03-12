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сегодня, 10:18 3

В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей

В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей
Фото: myslo.ru

С 7 по 11 марта на территории Благовещенска и Благовещенского района проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». В эти дни сотрудники Госавтоинспекции остановили 65 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде либо отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Из этих 65 человек 9 были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всего на дорогах в эти дни сотрудники ГИБДД выявили 1 710 нарушений.

«Для водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет», – сообщили в Госавтоинспекции.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mc28rus

    mc28rus
    1 час назад

    65!!!!! народ вы совсем охренели???? Выпили, так идите пешком или на такси....а то на бухлишко бабки есть, а на такси 80 рублей нет.

  • 123.rewq

    123.rewq
    56 минут назад



    В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей



    и в основном красавицы и ледиавто? )))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    31 минута назад

    правильно сделали ибо нефиг ни себя гробить ни окружающих

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