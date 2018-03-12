В праздничные дни в Благовещенске и Благовещенском районе остановили 65 нетрезвых водителей

Фото: myslo.ru

С 7 по 11 марта на территории Благовещенска и Благовещенского района проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». В эти дни сотрудники Госавтоинспекции остановили 65 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде либо отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Из этих 65 человек 9 были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всего на дорогах в эти дни сотрудники ГИБДД выявили 1 710 нарушений.

«Для водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет», – сообщили в Госавтоинспекции.