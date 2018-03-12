Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: чем занимаются бывшие амурчане на Кубани

12 марта в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с пресс-секретарем мэра Анапы Роксаной Бакуменко. Тема: «Как устраиваются и чем занимаются бывшие амурчане на Кубани». Беседовала с гостьей Екатерина Кузьмина.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. В вечернем эфире выйдет программа «Спорный вопрос». Тема выпуска: «День выборов». Ведущие: Светлана Казачинская, Наталья Овсийчук.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Трансляция прямого эфира с гостем в Инстаграм будет проходить с 12:05 до 12:30. Аккаунт: @echo101_5.

Также слушатели могут предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.