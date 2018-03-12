Благовещенцам, не получившим цветы к 8 Марта, вернули деньги
Благовещенский цветочный салон вернул деньги за невыполненные заказы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 8 марта жительница города не получила букет, заказанный ее парнем.
«Деньги вернули в воскресенье, 11 марта. На вопрос "Почему не доставили букет?" ответили так: "Извините, замотались и запутались в заказах, много тетрадок было, где записаны заказы и адреса. Так получилось"», – рассказала Наталья.
Как ранее сообщало информагентство, представитель компании объяснила, что часть заказов действительно не удалось выполнить в связи с большой загруженностью флористов. В предпраздничные дни магазины оформляют сотни заказов. При этом в каждом заказе могут быть десятки букетов.
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