Благовещенцам, не получившим цветы к 8 Марта, вернули деньги

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«Деньги вернули в воскресенье, 11 марта. На вопрос "Почему не доставили букет?" ответили так: "Извините, замотались и запутались в заказах, много тетрадок было, где записаны заказы и адреса. Так получилось"», – рассказала Наталья.

Как ранее сообщало информагентство, представитель компании объяснила, что часть заказов действительно не удалось выполнить в связи с большой загруженностью флористов. В предпраздничные дни магазины оформляют сотни заказов. При этом в каждом заказе могут быть десятки букетов.