В Приамурье возросло количество долгожителей

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На сегодняшний день в Амурской области проживают 2 123 человека, чей возраст – 90 лет и более. За неполные полгода количество долгожителей в регионе увеличилось на 610 человек.

Возраст 13 жителей Приамурья превышает 100 лет. Из них 9 – жители Благовещенска, двое – свободненцы, по одному – жители Магдагачинского и Октябрьского районов.

1 946 амурчанам исполнилось 90 лет, 164 справили 95-летние юбилеи, 100 лет отметили 6 человек. 101 год исполнился двум жителям Приамурья, 102 года – трем, и 104 года уже отметили две амурчанки.

Среди всех долгожителей – 1 727 женщин и 396 мужчин, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Больше всего людей в возрасте 90 лет и старше проживают в Благовещенске – 665 человек. На втором месте – Белогорск и Белогорский район (224 человека), на третьем – Свободный и Свободненский район (200 человек). Меньше всего долгожителей – в Ромненском (27 человек) и Константиновском (23 человека) районах.

Пресс-служба отмечает, что в паспорте многих долгожителей в графе «дата рождения» указаны 1 января или 1 июля. Это связано с тем, что у большинства из них дореволюционные церковные метрики не сохранились, поэтому при выдаче паспортов им проставлялась дата начала того полугодия, в котором, предположительно, родился человек: зимой или летом. Но, как правило, долгожители помнят свой настоящий день рождения и поэтому принимают поздравления два раза в год.

Прибавка к пенсии за 100-летие в законодательстве не предусматривается. Ее начинают выплачивать автоматически уже по достижении 80-летнего возраста, за исключением случая, если пенсионер прежде не был признан инвалидом 1-й группы или 2-й группы третьей степени. Тогда выплата назначается с установления инвалидности. Сумма прибавки за 80 лет сегодня составляет 4 982,90 рубля. Ее начинают выплачивать с месяца, следующего после дня рождения.