В марте китайская космическая станция упадет на Землю: обзор прессы

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Когда начнут оживлять замороженных людей; сколько авто столкнулись в штате Мичиган из-за снегопада; почему сотрудник дорожной милиции составил протокол о нарушении ПДД на коллегу. О чем еще пишут газеты – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Оп-паньки

СМИ уже, наверное, поднадоели страшными рассказами о летящих прямо на Землю огромных астероидах, правда, в последний момент просвистывающих мимо. Но вот информация из газеты «Труд-7», которая заставляет уже всерьез забеспокоиться. Здесь пишут о том, что китайская космическая станция «Тяньгун-1» (в переводе «Небесный дворец»), вышедшая из-под контроля, стремительно теряет высоту и в ближайшее время рухнет на землю. Модуль, весом почти в 9 тонн, упадет на поверхность планеты в течение уже этого месяца. На борту станции огромный запас крайне токсичного топлива. При прохождении атмосферы столь крупный объект не сгорит. Китай обещает затопить станцию в безлюдном районе океана.

В числе предполагаемых мест падения Амурскую область не назвали, но ведь за «Тяньгун-1» последует и «Тяньгун-2».

Летят утки

И еще о науке. Но уже из другой области. Как рассказал еженедельник «Тайны. Чудеса. Приключения», людей, замороженных при помощи жидкого азота, смогут оживлять уже через полвека. Эксперты утверждают, что тех, кого заморозят максимум через полчаса после остановки сердца, будут возвращать к жизни. Причем они будут выглядеть даже моложе, чем в день смерти.

Не исключено, что через некоторое время наука придет к тому, что оживлять получится даже очень пожилых людей. Более того, они смогут продолжать свой жизненный путь в юных новых телах.

Полный абзац

Теперь – о дорожно-транспортных делах. В «Тихоокеанском обозрении» рассказывают, что в американском штате Мичиган из-за сильнейшего снегопада столкнулись около шестидесяти автомобилей, большая часть из которых – тяжеловесы-грузовики. Собственно, именно они и спровоцировали столь серьёзное происшествие. Ну, понимаете, как это бывает: кого-то одного занесло, а далее – одна за другой, как костяшки домино.

Напишут же такое

А вот забавное сообщение из еженедельника «Собеседник». Здесь о том, как в Киргизии сотрудник дорожной милиции составил протокол о нарушении ПДД на своего напарника. Тот припарковал служебную машину в неположенном месте, что не понравилось проходящему мимо местному жителю. Выполняя свой гражданский долг, он обратился к напарнику водителя с требованием зафиксировать нарушение. Выслушав всё, что потом было произнесено в ответ, гражданин пообещал, что пожалуется в вышестоящие органы, благо он успел обзавестись доказательствами: фотографией и записью разговора на мобильник. Не желая и дальше усугублять ситуацию, напарник составил протокол на своего коллегу.

Очень интересно

В еженедельнике «Российская газета-Неделя» прочел о том, что на одном из австралийских пляжей местная жительница нашла бутылку с посланием, которое было брошено в океан 132 года назад. Внутри обнаружили бланк с выцветшими записями. Из написанного можно было узнать, что судно капитана Гранта… Шутка. Там говорилось, что бутылка была брошена за борт с немецкого парусного судна «Паула». Координаты обозначали расстояние в 950 километров от западного побережья Австралии.

Ранее самым старым письмом в бутылке было послание, найденное через 108 лет после отправки. К сожалению, о названном судне ничего не сообщается, поэтому неясно, брошена ли была бутылка в связи с каким-либо происшествием или просто так, от скуки.