В Благовещенске таксист проехал на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного грубого нарушения ПДД. На этот раз правила нарушил водитель такси. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на пересечении улиц Зейской и 50-летия Октября. На видео стоит дата 10 марта. На кадрах видно, что таксист остановился перед светофором, однако не стал дожидаться разрешающего сигнала и поехал раньше времени.

Проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно КоАП РФ, влечет штраф в размере 1 тысячи рублей. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту нарушения будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/stopham_blg