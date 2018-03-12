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сегодня, 09:13 4

В Благовещенске таксист проехал на красный (видео)

В Благовещенске таксист проехал на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного грубого нарушения ПДД. На этот раз правила нарушил водитель такси. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на пересечении улиц Зейской и 50-летия Октября. На видео стоит дата 10 марта. На кадрах видно, что таксист остановился перед светофором, однако не стал дожидаться разрешающего сигнала и поехал раньше времени.

Проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно КоАП РФ, влечет штраф в размере 1 тысячи рублей. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту нарушения будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 503

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Пока штраф будет 1000 ездить будут. Предлагаю поднять штраф до 100 тыс - ездить перестанут сразу

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Таких везде и всюду по городу, и не только таксистов

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Ха, новость. Вот если бы проехал по ноге, это было бы посвежее. "Жёлтые киллеры". Скоро конкуренты появятся - мотоциклисты.

  • mc28rus

    mc28rus
    56 минут назад

    ))) вот новость, это у же обыденность!!!!

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