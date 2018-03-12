Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:35 0

В антитеррористических учениях ВВО приняли участие больше 2 тысяч военнослужащих

В антитеррористических учениях ВВО приняли участие больше 2 тысяч военнослужащих

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в ЕАО, Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях на минувшей неделе прошли комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму. В них участвовали более 2,5 тысячи человек.

В ходе практической части занятий были отработаны задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы. Также были отработаны действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.

Во время динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.

Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора провели эвакуацию условно раненных военнослужащих, организовали инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. В учениях было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 21

#военные #учения

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 15

Минобороны показало запуск рассекреченной Путиным гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Общество 3

В Амурской области женщины-военнослужащие боролись за звание «Леди в погонах»
Общество 2

В Серышеве эвакуировали автомобиль с железнодорожного переезда
Общество 5

Минобороны опубликовало подборку подвигов участниц Великой Отечественной войны