В антитеррористических учениях ВВО приняли участие больше 2 тысяч военнослужащих

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в ЕАО, Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях на минувшей неделе прошли комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму. В них участвовали более 2,5 тысячи человек.

В ходе практической части занятий были отработаны задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы. Также были отработаны действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.

Во время динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.

Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора провели эвакуацию условно раненных военнослужащих, организовали инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. В учениях было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.