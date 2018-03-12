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Медвежат из Мазановского района увезли в Приморье

Медвежат из Мазановского района увезли в Приморье

Амурские медвежата из Мазановского района добрались до Приморья. Их отвезли в центр реабилитации «Тигр». Об этом в соцсетях написало управление по охране животного мира Амурской области.

«Дорогу зверята перенесли хорошо. Машу и Мишу подселили "в номер" к белогрудому медвежонку. После курса реабилитации подросших зверят выпустят в дикую природу», – сообщили в управлении.

Двух медвежат неделю назад поселил у себя дома охотовед из Мазановского района. Они оказались у него случайно. Люди нашли косолапых в лесу, где велась заготовка древесины. Одно из деревьев во время работы упало на берлогу, оттуда выбежала медведица, оставив внутри детенышей. Их отвезли на автомобиле в село Белоярово, затем малышей забрал охотовед.

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#животные

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    бедные дети, сиротами сделали...

  • Томас2018

    Томас2018
    22 минуты назад

    По не подтвержденным данным, мужчины около трех дней ждали возвращение медведицы, после чего приняли решение забрать медвежат. Се ля ви...

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