Медвежат из Мазановского района увезли в Приморье

«Дорогу зверята перенесли хорошо. Машу и Мишу подселили "в номер" к белогрудому медвежонку. После курса реабилитации подросших зверят выпустят в дикую природу», – сообщили в управлении.

Двух медвежат неделю назад поселил у себя дома охотовед из Мазановского района. Они оказались у него случайно. Люди нашли косолапых в лесу, где велась заготовка древесины. Одно из деревьев во время работы упало на берлогу, оттуда выбежала медведица, оставив внутри детенышей. Их отвезли на автомобиле в село Белоярово, затем малышей забрал охотовед.