Столбики термометров достигнут нулевой отметки: прогноз погоды в Приамурье на 12 марта

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В Амурской области 12 марта днем будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Температура достигнет нулевой отметки, местами по северу термометры покажут минус 8…13 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на северо-запад. Он разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

В Благовещенске днем облачно с прояснениями, выпадет слабый снег. Юго-восточный ветер, переходящий на северо-западный, наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура составит от 0 до минус 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.