В Благовещенске состоялось танцевальное соревнование «Кубок АОДНТ» (фото)

В областном центре Приамурья состоялся турнир по танцевальному спорту «Кубок АОДНТ». В соревнованиях приняли участие дети и подростки до 15 лет.

На открытом первенстве города по спортивным бальным танцам спортсмены из Благовещенска и Белогорска соревновались по европейской и латино-американской программе. Как рассказал руководитель клуба «Эриданс» Эдуард Реснянский, планировалось, что в соревнованиях примут участие 120 ребят, но многие дети заболели – среди них участники из Свободного.

«Победителей много во всех группах – было почти 20 групп. В категории "Дети 2" выиграла Виктория Жукова, воспитанница нашего клуба. Она выступала соло. В категории "Юниоры 2" победила также воспитанница нашего коллектива Ксения Бабенко», – отметил Эдуард Реснянский.

«Кубок АОДНТ» проводится четвертый год подряд. Планируется, что в апреле в Grand Arena Ostrova состоится международный турнир на кубок «Эриданс». В рамках мероприятия организуют гала-концерт и выступления российских и китайских спортсменов.