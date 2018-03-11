На окраине Благовещенска выросла ледяная гора

В Благовещенске на дороге, ведущей на Астрахановские луга, из-под земли бьет вода. На месте источника образовалась глыба льда, которая стала местной достопримечательностью.

На фоне ледяного нароста фотографируются люди – судя по фото, образовавшаяся наледь выше взрослого мужчины.

О необычном природном явлении редакции ИА «Амур.инфо» сообщил житель города. Он рассказал, что «гейзер» питает вода, поступающая с водозабора. По словам очевидца, источник бьет уже в течение недели.

В АО «АКС» пообещали прокомментировать явление, если оно имеет отношение к деятельности организации.