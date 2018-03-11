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сегодня, 18:18 4

На окраине Благовещенска выросла ледяная гора

На окраине Благовещенска выросла ледяная гора

В Благовещенске на дороге, ведущей на Астрахановские луга, из-под земли бьет вода. На месте источника образовалась глыба льда, которая стала местной достопримечательностью.

На фоне ледяного нароста фотографируются люди – судя по фото, образовавшаяся наледь выше взрослого мужчины.

О необычном природном явлении редакции ИА «Амур.инфо» сообщил житель города. Он рассказал, что «гейзер» питает вода, поступающая с водозабора. По словам очевидца, источник бьет уже в течение недели.

В АО «АКС» пообещали прокомментировать явление, если оно имеет отношение к деятельности организации.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Техногенное образование.

  • ямщик

    ямщик
    54 минуты назад

    У моего знакомого дача в тех краях, на Моховой. Раз приехал по весне, садоводческий сезон начать, а дверь в домик не открывается . Ну, он в конце -концов ее открыл, а внутри лед чуть ли не до потолка.

    Родник какой-то вышел как раз к нему в домик. Так до середины лета у него эта глыба там была.

  • ямщик

    ямщик
    53 минуты назад

    Ну, а с другой стороны, да, там же, в тек краях, зейский водозабор.

  • 432

    432
    19 минут назад

    Походу центральный водовод от Зейского водозабора сифонит

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