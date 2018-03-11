Выставка памяти Александра Тихомирова открылась в Благовещенске (фото)

В Амурском областном краеведческом музее в воскресенье, 11 марта, открылась художественная выставка памяти народного художника России Александра Тихомирова. В музее представлены более 60 работ членов Союза художников России.

Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, председатель правления АРОО ТСХ РФ, вице-президент Академии художеств мира «Новая Эра», професcор БГПУ... Из званий и наград Александра Тихомирова можно составить целый список. В 2001 году он стал заслуженным художником России, в 2006 – народным. В 2013 году из рук президента России Владимира Путина Александр Евгеньевич получил орден Дружбы.

Организаторами выставки памяти Александра Тихомирова стали его друзья и коллеги – академики Российской академии художеств, члены Творческого союза художников, Союза художников России, а также самые близкие люди – семья Тихомировых. На церемонии открытия присутствовали мэр Благовещенска Валентина Калита, представители культурного сообщества области. Церемонию украсило выступление камерного хора «Возрождение».

В экспозиции представлены работы около 20 авторов, среди которых известные мастера: президент Российской академии художеств Зураб Церетели, народные художники России, академики РАХ Александр Бурганов, Евгений Ромашко, Константин Петров (Москва); председатель Хабаровского отделения ТСХ России Илья Керницкий, мастера из Магадана, Крыма, Красноярского края, Владивостока, Уссурийска; Юй Бао Ган, Ли Бо (Хэйхэ); амурские художники – почётный академик РАХ заслуженный художник России Леонид Кильчанский.

Также здесь представлены работы заслуженных художников России Олега Петухова, Василия Семенихина; членов Творческого союза художников России и Союза художников России – Анатолия Дроздова, Владимира Водянина, Дарьи Пинигиной, Олега Гулевича, Олега Семенца, Инги Титовой, Валентины Стеганцевой и других. Художественная экспозиция включает более 60 работ.

Отдельная экспозиция посвящена династии Тихомировых. Здесь можно увидеть работы отца Александра Евгеньевича, московского живописца Евгения Георгиевича Тихомирова. Представлены фотографии, выполненные супругой Еленой Владимировной, работы дочери Дарьи, а также пейзажи и портреты, созданные Александром Евгеньевичем в период с 1986 по 2015 годы, фотоизображения мозаики, которой украшены фасады Дома быта «Элегант», здания ДОСААФ и Дворца профсоюзов в Благовещенске.

Жизнь художника, основателя нового направления в живописи, получившего название «оконопись» Александра Тихомирова оборвалась 17 мая 2017 года. Открытие выставки приурочено ко дню рождения Александра Евгеньевича: он родился 11 марта 1956 года.