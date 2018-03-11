Минобороны показало запуск рассекреченной Путиным гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Фото: Минобороны России

Военные провели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» – нового российского высокоточного оружия. О нем рассказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Как сообщает «Интерфакс», в Минобороны заявили, что ракета успешно поразила заданную цель на полигоне на юге страны.

«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно», – сообщили в ведомстве.

В заявлении также указывается, что «в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса», предназначенного для уничтожения наземных и морских целей.



По данным военных, с начала 2018 года по плану боевой подготовки экипажи авиационного комплекса выполнили уже более 250 полетов «днем и ночью в различных метеоусловиях».

«Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий», – цитирует агентство главкома ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью «комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире».

О существовании этой ракеты Путин объявил в ходе своего «взрывного» послания Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что испытания «Кинжала» уже завершены и он еще 1 декабря был поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).

В НАТО посчитали послание Путина угрозой в адрес членов альянса. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны.