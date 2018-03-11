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Амурские джазисты представили весеннюю программу «Вместе теплее»

Амурские джазисты представили весеннюю программу «Вместе теплее»

В Благовещенске эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band представил весеннюю программу. 10 марта в Общественно-культурном центре публика не только слушала джаз, но и узнала, почему дирижер не пользуется дирижерской палочкой.

Дирижер Анатолий Хопатько назвал новую программу «Вместе теплее». Программа в честь 8 Марта была очень женской – прозвучали «Я люблю тебя до слёз», «Любовь, похожая на сон», «Любовь настала», «Очарована» и «Ода женщинам».

На концерте ведущие много шутили, и это было можно – у Анатолия Хопатько с чувством юмора всё в порядке. Например, ведущий Владас Дедонис пародировал его во время выступления или подтрунивал над общением с музыкантами. А еще подметил, что давно никто не видел в руках Анатолия Хопатько дирижёрской палочки.

«А я её в гримёрке забыл. Вообще-то, у меня их две, подарок китайского дирижёра Во Бинькуня. Но мне удобнее вот так, руками…» – пояснил руководитель эстрадно-джазового оркестра.

Наполненный юмором и живым общением концерт продолжался почти два часа. Публика оказалась на одной волне с оркестром. Прочитать подробнее о концерте и посмотреть фотографии можно в рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо в статье Натальи Наделяевой.

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#концерты #Культпросвет #культура

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