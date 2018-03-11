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сегодня, 13:15 5

Цветочный салон Благовещенска не смог удовлетворить всех заказчиков 8 Марта

Цветочный салон Благовещенска не смог удовлетворить всех заказчиков 8 Марта
Фото: roselepestki.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Девушка рассказала, что на 8 Марта оказалась без сюрприза. Ее молодой человек заказал букет в одном из салонов города, но заказ не был исполнен.

«6 марта мой молодой человек оформил заказ на букет цветов в одном из салонов Благовещенска. Ему сказали, что цветы привезут 8 марта с 9 до 12 часов. За это время букет не привезли. Телефоны салона не отвечали. Весь день мы прождали доставщика, но он так и не приехал. В 9 часов вечера нам удалось дозвониться до салона. Сказали, что заказ не доставят, и что можно забрать деньги. Перед нами даже не извинились», – рассказала Наталья.

По словам горожанки, ее отзывы о работе компании в интернете были удалены.

Представитель компании объяснила, что часть заказов действительно не удалось выполнить. «Такие случаи возможны. Дело в том, что перед 8 Марта у нас огромное количество заказов. Флористы работают сутками без отдыха. Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Со своей стороны мы гарантируем, что заказчикам, не получившим букеты, вернут деньги. Мы постараемся компенсировать неудобства – вопросы будут решаться в индивидуальном порядке», – сообщила менеджер салона Инна.

По словам представителя фирмы, в период с 6 по 8 марта магазины сети оформляют сотни заказов. При этом в каждом заказе могут быть десятки букетов.

Просмотров всего: 1936

#праздники #торговля

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Комментарии
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  • avangardist

    avangardist
    2 часа назад

    Интрига)

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    может он просто забыл про букет и свалил все на цветочный салон?)))

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    А был мальчик......букет )))))

  • dikan

    dikan
    1 час назад

    Похожая история описана

    https://m.pikabu.ru/story/khochesh_isportit_sebe_8_marta_i_vyikinut_dengi_zakazhi_tsvetyi_vo_quotfloristequot_5763876

  • Море

    Море
    7 минут назад

    Надо указывать такие горе салоны, мне вот тоже испортили праздник

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