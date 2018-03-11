В Свободном пешеходы разминулись с летевшим на них «марком»

Фото: SVB NEWS

В городе Свободный Toyota Mark II на скорости врезался в бетонный забор. Как сообщают очевидцы, автомобиль чуть не убил прохожих – взрослого с ребенком.

По информации жителей города, ДТП случилось ранним утром в воскресенье, 11 марта, в районе перекрестка улиц Ленина и Малиновского. «Свободный. "Самурай" влетел в бетонный забор, чуть не убив человека с ребенком, прошедших здесь несколько секунд назад», – комментирует автор фото.

Как пишут в комментариях к записи, незадолго до аварии «марк» нарезал круги возле аэропорта. При ударе о бетонное заграждение автомобиль получил серьезные повреждения, исключающие возможность передвижения.

«По сообщениям очевидцев, водитель в порядке, но находится в состоянии алкогольного опьянения», – сообщают в группе SVB NEWS.