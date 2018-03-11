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сегодня, 12:12 4

В Свободном пешеходы разминулись с летевшим на них «марком»

В Свободном пешеходы разминулись с летевшим на них «марком»
Фото: SVB NEWS

В городе Свободный Toyota Mark II на скорости врезался в бетонный забор. Как сообщают очевидцы, автомобиль чуть не убил прохожих – взрослого с ребенком.

По информации жителей города, ДТП случилось ранним утром в воскресенье, 11 марта, в районе перекрестка улиц Ленина и Малиновского. «Свободный. "Самурай" влетел в бетонный забор, чуть не убив человека с ребенком, прошедших здесь несколько секунд назад», – комментирует автор фото.

Как пишут в комментариях к записи, незадолго до аварии «марк» нарезал круги возле аэропорта. При ударе о бетонное заграждение автомобиль получил серьезные повреждения, исключающие возможность передвижения.

«По сообщениям очевидцев, водитель в порядке, но находится в состоянии алкогольного опьянения», – сообщают в группе SVB NEWS.

Просмотров всего: 1087

#ДТП #Свободный

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Задолбали алконавты!

  • рон

    рон
    3 часа назад

    Еще и помогать побежали

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Больше заборов!

    Бетонных и крепких!

  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад



    Как сообщают очевидцы, автомобиль чуть не убил прохожих – взрослого с ребенком.



    Которые проходили там несколько дней назад.

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