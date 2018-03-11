Саундтрек группы «Моя Мишель» признан лучшим

Группа «Моя Мишель» завоевала признание международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Саундтрек «Ванюша» групп «Моя Мишель» и Uma2rmaН к сказке «Последний богатырь» признан лучшим в номинации «Песня к кинофильму».

«Кто знает, может наша песня победит в номинации "Лучший саундтрек"?» – написала за день до выступления солистка группы. После выступления певица опубликовала в Инстаграме сообщение о победе.

«Премия BraVo в области популярной музыки имеет паневразийский масштаб: 15 стран-партнеров. Благодаря этой премии зрители нашей страны могут познакомиться с популярной музыкой этих стран, а зрители стран-партнеров могут для себя открыть наших артистов», – отметила ведущая церемонии Елена Север. Ее соведущий Филипп Киркоров подчеркнул, что в этот вечер «континенты планеты объединились в единый мир музыки».

Ориентиром для оценки творческих достижений стал подсчет зрителей на концертах, количество проданных альбомов, мониторинг ротаций теле- и радиоэфиров.

Так, по версии BraVo, «Певцом года» стал Сергей Лазарев, а лучшей исполнительницей – Loboda (Светлана Лобода). «Группой года» назвали «Ленинград», а «Дуэтом года» – работу Максима Фадеева и Григория Лепса над композицией «Орлы или вороны». По количеству просмотров на видеохостингах «Открытием года» стала песня «Розовое вино» исполнителей Feduk и Элджей, сообщает ТАСС.