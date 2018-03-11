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13-летняя россиянка впервые в истории женского катания исполнила четверной тулуп

13-летняя россиянка впервые в истории женского катания исполнила четверной тулуп
Фото: news.sportbox.ru

13-летняя российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить тулуп в четыре оборота. Об этом сообщает Newsru.com.

Свое мастерство 13-летняя спортсменка продемонстрировала на официальных соревнованиях. Юниорский чемпионат мира проходил в Болгарии и завершился в субботу, 10 марта.

Четверным тулупом ученица известных тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова не ограничилась и следом исполнила сальхов в четыре оборота.

Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось выполнить этот элемент, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне 2002-2003 годов, отмечает ТАСС.

Таким образом, Трусова установила еще одно историческое достижение – она стала первой, кому удалось исполнить два прыжка в четыре оборота в рамках одного выступления. При этом судьи посчитали, что оба элемента были исполнены россиянкой чисто. Это помогло ей одержать победу на турнире, набрав в сумме 225,52 балла.

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