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В Благовещенске автомобилистка впечатала госномер в дерево

В Благовещенске автомобилистка впечатала госномер в дерево

В областном центре Приамурья в 1:25 ночи в воскресенье, 11 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие. На улице имени Богдана Хмельницкого разбилась иномарка, за рулем которой была девушка.

По предварительным данным, автомобилистка двигалась по Богдана Хмельницкого от пересечения с Октябрьской к перекрестку с улицей Ломоносова. По информации областной Госавтоинспекции, женщина 1971 года рождения, управлявшая Hyundai Solaris, на скорости не справилась с управлением и врезалась в дерево. Пострадавшую доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Удар был такой силы, что госномер автомобиля плотно впечатался в кору дерева. Один из агрегатов машины отбросило на другую сторону улицы.

По информации очевидца ДТП, в машине девушка была одна; она якобы пыталась скрыться от полицейского патруля. В областной ГИБДД сообщили, что информация о случившемся уточняется.

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#ДТП

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