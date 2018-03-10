Россияне стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях

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Более 8 миллионов заёмщиков воспользовались услугами микрофинансовых организаций России по итогам 2017 года. Это больше показателей предыдущего года примерно на 62,4 %.

По мнению заместителя начальника управления надзора за рынком микрофинансирования Главного управления Банка России по ЦФО Эдуарда Сафаряна, причиной столь ажиотажного прироста является спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а также рост спроса на потребительские микрозаймы.

«Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости, — сказал Сафарян. — Кстати в структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58 %, займы малому и среднему бизнесу — 20 %, практически столько же занимают так называемые «займы до зарплаты» (22 %). Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тысячи рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тысяч рублей, юридических лиц — 750 тысяч рублей».

Как пишет ИА REGNUM, ключевым событием 2017 года для микрофинансовых организаций стало их разделение на микрокредитные и микрофинансовые компании. Получить статус микрофинансовой могут компании, имеющие уставные капитал не менее 70 миллионов рублей, что позволяет им выдавать онлайн-займы и привлекать средства населения. Компании, которым не хватает ресурсов, переходят в ранг микрокредитные.